2ème journée du championnat du Golf Club de la Pointe des Almadies : les acteurs œuvrent pour sa reconnaissance

Toujours dans le déroulement de sa feuille de route et sa politique de vulgarisation du golf, le Golf Club de la Pointe des Almadies (GCPA) a organisé un tournoi sous forme de championnat. Une grande compétition à laquelle des Pros et amateurs de golf ont pris part, ce samedi 17 décembre 2022, au circuit du King Fahd Hôtel.

À la fin du tournoi, des trophées et des prix seront remis aux vainqueurs, au Club House de l’hôtel King Fahd à Dakar. Le club de la Pointe des Almadies a fait revenir le grand Tournoi afin de valoriser le golf dans le pays. Les acteurs veulent vraiment voir le golf être reconnu comme sport et être accepté. Et que la mauvaise image qui suit le golf puisse être retirée.

"Ce sport permet à ceux qui le pratique d'être en harmonie. Un sport qui permet d'évacuer tout stress et nous vivons tous dans des environs professionnels avec beaucoup de stress et le golf est le seul sport que l'on joue dans un environnement le plus merveilleux...



Ils appellent les autorités à faire découvrir aux populations cet autre sport qu'est le football tout en affirmant que ce n'est pas seulement destiné aux riches...