1ère édition journée de solidarité aux blessés et invalides militaires : Les promesses de Me Sidiki Kaba.

Le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a présidé la première édition de la journée de solidarité dédiée aux blessés et invalides militaires. Devant les invalides et les blessés de guerre, le premier soldat a appelé à une remobilisation de la troupe pour les accompagner afin qu’ils retrouvent le sourire perdus depuis le début de leur infirmité.



« Il est un devoir pour chacun d’entre nous, de contribuer à la reconnaissance, à l’accompagnement et à la réparation que ces blessés et invalides souhaitent et méritent. Les militaires blessés et invalides sont les témoignages les plus vivaces des risques inhérents à l’engagement du soldat », à souligné Me Sidiki Kaba.



Poursuivant, il rassure ces mutilés et invalides de guerre, sur le fait que l’État ne les abandonnera jamais, quoi qu’il arrive. « J’ai aussi conscience de vos attentes et de vos préoccupations quant à votre situation matérielle et morale. Je peux vous assurer ici qu’elles sont prises en compte et que vous pouvez compter sur l’accompagnement et le soutien constant du Ministère des Forces armées et du Haut-Commandement. À ce titre, je suis heureux et fier d’annoncer notre volonté ferme d’ouvrir au courant du premier trimestre de l’année 2021, « Ker jambaars yi »...