19e sommet de la francophonie : Le Sénégal et les pays de l’AES aux abonnés absents, le retour de la Guinée!

Il faut rappeler que les présidents du Sénégal ont toujours pris part à ce sommet de manière régulière. Cette année, ce rituel diplomatique, considéré comme un symbole des liens étroits entre le Sénégal et la France, semble être abandonné, ce qui n'a pas manqué de susciter des questions chez les observateurs et les personnalités diplomatiques. Décision prise par le président Bassirou Diomaye Faye? Y’a t-il une décision de rejet d’invitation au dernier moment ? Si oui, quelles peuvent être les raisons ? Cela peut être dû au fait que le pays, sous la direction du nouveau président, a adopté une approche en faveur de la souveraineté.

Le 19e sommet de la Francophonie aura lieu en France les 4 et samedi 5 octobre, il y aura des dizaines de dirigeants africains dont le Bénin, le Tchad, la Centrafrique, le Rwanda, la République démocratique du Congo...Cependant, trois pays francophones du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec lesquels la France entretient des relations tendues depuis les coups d'État des dernières années, n'ont pas été de cette rencontre internationale. Contrairement à la Guinée de retour de à l'OIF.La Guinée a été mise en sanction par l'Organisation après le coup d’état de septembre 2021. Puis, le 24 septembre dernier, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a exempté Conakry de sanctions, ce qui a permis au pays de participer à l'événement.Le gouvernement et les acteurs sociaux expriment différentes réactions à cette levée des sanctions pour ce pays toujours en transition. Cependant, le Sénégal sera aussi l’un des absents majeurs de ce 19e sommet, les raisons de ce rejet d'invitation n’ont pas été officiellement communiquées, mais c’est un boycott qui soulève des inquiétudes.