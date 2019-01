16 ème édition du forum islamique pour la paix : Ahmed Saloum Dieng réunit à Thiès les associations islamiques et les confréries du Sénégal

Plus de 40 associations islamiques venues des 14 régions du Sénégal se sont données rendez-vous ce week-end à Thiès pour parler de paix. À un mois de la Présidentielle où les dérives verbales et manifestations de rue commencent à inquiéter. L’idée du coordinateur Ameth Saloum Dieng, initiateur du Forum Islamique pour la Paix qui est à sa 16ème édition est d’impliquer toutes les sensibilités religieuses sur une approche de paix commune.



Cette journée de rencontre des associations islamiques et des confréries vise à débattre du thème : «Ensemble pour la sauvegarde de notre patrimoine de la paix».



Il est prévu ce dimanche de faire des recommandations et de lire une déclaration de Thiès pour la paix qui va être traduite dans plusieurs langues.

À Thiès, où ils sont en conclave depuis hier samedi, les associations islamiques présentes vont revisiter le legs des chefs religieux sénégalais comme Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Baye Niass, Limamou Laye etc. Ceci pour tenter de s’inspirer des valeurs de paix du passé afin de conserver cette paix au Sénégal que tout le monde nous envie...