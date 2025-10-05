15e édition des Journées culturelles de Mbéyène : les populations listent leurs doléances

L’enclavement, l’absence d’électricité et d’ambulance, ainsi que la revitalisation des vallées mortes, demeurent les principales préoccupations des populations de Mbéyène, localité située dans la commune de Mboula (département de Linguère).



Ces doléances ont été exprimées à l’occasion de la 15e édition des Journées culturelles de Mbéyène, également appelées les « 72 heures de Mbéyène », célébrées ce week-end dans une ambiance mêlant tradition et réflexion sur le développement local.



Selon Abdou Nguirane, président du Mouvement pour le Progrès de Mbéyène (MPM), ces journées, initiées il y a quinze ans, s’articulent autour de plusieurs axes : l’environnement, l’éducation, la santé, le sport et la religion. « Ce sont avant tout des journées de développement et de cohésion sociale », a-t-il rappelé.



Abdou Nguirane et Serigne Diaw, chargé des relations extérieures du mouvement, ont par ailleurs souligné que les revendications des habitants ne datent pas d’hier. « Ces doléances ont été soumises aux régimes précédents sans suite, mais aujourd’hui, l’espoir renaît grâce à l’engagement et à la détermination des nouvelles autorités », ont-ils affirmé.



Présent à la cérémonie, le maire de Mboula, Gory Ba, a pour sa part insisté sur la nécessité de poursuivre le projet de revitalisation des vallées fossiles, inscrit dans le programme Pré-Ferlo, considéré comme un levier majeur de développement local. « Nous invitons le nouveau régime à ne pas geler ce projet qui ouvre les portes du développement du Djoloff, voire du pays tout entier », a-t-il plaidé.



Le Chef de cabinet du Président de l'Assemblée Nationale, Khar Ndoffène Diouf, de préciser que la jeunesse de Mbéyène est en train de relever le défi, car ils sont en train de se donner corps et âme pour booster le développement de leur terroir.

