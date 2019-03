139 ème Appel de Seydina Limamou Laye : "Nous avons pris les devants et les dispositions nécessaires, pour arriver à un bon déroulement" (Aly Ngouille Ndiaye)

En prélude à la préparation du 139 ème appel de Seydina Limamou Lahi prévu pour les 6 et 7 Avril 2019 à Cambérène, Ngor et Yoff, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a présidé le dernier comité régional de développement (Crd) recevant le comité d’organisation et les services concentrés, pour faire le point sur l’état d’avancement des travaux et l’évolution des directives données. Le comité d’organisation a beaucoup insisté sur l’assainissement de la bande Seydina Issa Rouhou Laye . Une sollicitation à laquelle l’autorité promet de trouver une solution…