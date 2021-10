137ème édition gamou 2021 de Ndiassane : Le Khalife des Kountiyyou appelle à des élections apaisées et au sens de la "responsabilité", gage d'une stabilité sociale.

"Le sens de la responsabilité : Une solution pour la paix et la stabilité sociale". C'est le thème retenu par la famille kountiyyou pour la célébration de la 137 ème édition du Gamou 2021 de Ndiassane.



Ainsi, à quelques jours de la célébration de la naissance du Prophète (PSL), le khalife général des Kountiyyou, par l'entremise de son porte-parole Serigne Abdourahmane Kounta, a fait face à la presse pour un bon déroulement du gamou qui va se dérouler dans un contexte de pandémie et au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Ce dernier a saisi l'occasion pour inviter les Sénégalais au sens de la "responsabilité" surtout pendant les élections locales qui se tiendront en janvier 2022 pour la paix et une stabilité durable.



Cependant, il a invité les autorités qui sont aux frontières, à faciliter l'entrée aux pèlerins Khadr qui viendront de tous les horizons de la sous région.