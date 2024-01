137 ans après la disparition de Lat Dior : l'AGEHN restitue l'ère et l'époque du héros national.

Le président des écrivains du Sénégal, Mr Alioune Badara Bèye, a reçu ce jeudi dans les locaux de son siège à Keur Birago Diop, une délégation de l’Association Générale pour la Sauvegarde des Valeurs de Lat Dior Ngoné Latyr Diop « Héros National » du Sénégal (AGHEN), pour officiellement procéder au lancement de leur organisation.

Cette rencontre qui a réuni plusieurs historiens, a aussi été une occasion de discuter et d’échanger sur les valeurs incarnées par Lat Dior, notamment la dignité, l’abnégation, le courage, l’honneur et le patriotisme.

C’est donc pour perpétuer la mémoire de l’illustre héros et contribuer à cultiver l’héritage que Lat Dior a légué à ce pays, au bénéfice de la jeunesse sénégalaise, et à tous les patriotes, que s’est vu naître. Aujourd’hui, il y a plus de six ans, qu’elle ne cesse d’assurer cette mission, à travers ses actions menées, dont la réhabilitation du mausolée de Dékheulé, la mise en place d’un musée, la construction d’une maison d’hôtes et la reforestation du site de Dékheulé…

Mais les initiatives ne s’en limitent pas qu’à ses réalisations, car d’autres souhaits sont aussi visés, dont : suivre et s’impliquer dans les projets envisagés par Monsieur le président de la République pour Dekheulé (route d’accès bitumée, mise en place de pièces pour le musée historique, construction de la maison des hôtes...), favoriser l’implantation nationale de l’association dans les zones géographiques suivantes : DAKAR, le NORD (Saint louis, Podor, Matam), le CENTRE (Thiès, Louga, Diourbel), le SUD (Tambacounda, Kaolack, Ziguinchor).

Monter la fondation « HONNEUR-PATRIE-SOLIDARITÉ » ; Rédiger les statuts, le règlement intérieur, le plan d’action (la feuille de route de la Fondation), prospecter des sponsors pour la FONDATION, signer les conventions de partenariat de la FONDATION avec les sponsors retenus...