12 ème édition conférence religieuse : L'association Sopey Seydatouna Aïcha invite les populations et toutes les autorités Thiessoises

Comme à l'accoutumée, l'Association Sopey Seydatouna Aïcha organise chaque année pendant le mois de ramadan une grande conférence religieuse. Pour cette 12 ème édition qui se tiendra le 15 avril 2023 au quartier Grand-Thiès, ces femmes invitent la population et les autorités thiessoises à venir prendre part à cet événement religieux pour la promotion des femmes et qui sera animée par Idrissa Gaye. Lors de cette journée, ces femmes ont également prévu de de faire des dons aux plus démunies en ce mois béni du ramadan.