1000 milliards FCFA des Fonds Force Covid-19 : La DIC a auditionné plus de 200 personnes, un dossier de 400 Kg transmis au procureur…

Dans ses recommandations, la Cour des comptes demandait au Garde des Sceaux l'ouverture d'informations judiciaires contre 10 responsables impliqués dans la gestion des fonds du Covid-19 pour fautes graves. Ce jeudi, le quotidien L’Obervateur nous informe que la Division des investigations criminelles (Dic) qui avait en charge l'enquête vient de remettre son rapport au Procureur de la république avec des orientations concernant certains responsables et fournisseurs pour détournement de deniers publics et faux et usage de faux.

La balle est maintenant dans le camp du Procureur de la république pour la suite à donner aux enquêtes menées par la Division des investigations criminelles (Dic) sur la gestion des fonds du Covid-19, soit 1000 milliards FCfa. Après cinq mois d'enquête, les enquêteurs de la Dic, supervisés par le commissaire Adramé Sarr, ont remis avant-hier mardi, le rapport des huit (8) enquêtes sur les neuf (9) au Parquet. Les faits concernés sont relatifs au rapport définitif de la Chambre des affaires budgétaires et financières sur le contrôle de la gestion des fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, gestion 2020 et 2021.

En effet, le choix de confier les enquêtes à la Dic a été motivé par l'existence d'une Brigade spécialisée dans les affaires financières. Une unité qui regroupe des éléments outillés en matière de transactions financières. Surtout qu'ils auront en face d'eux des mis en cause aguerris en matière de finance. Fruit d'un travail d'environ cinq (5) mois, le dossier a été soigneusement empilé dans des cartons dans le bureau du Procureur de la République.

On estimerait le poids du dossier complet à 400 kilos. Pour mener à bien ce travail, la Dic avait réparti la tâche dans ses cinq (5) unités pour les auditions des personnes mêlées de près ou de loin dans ce dossier. Des sources proches de l'enquête renseignent que plus de 200 personnes ont défilé dans les locaux de la Dic pour nécessité d'enquête. Tous les Dage des ministères épinglés dans le rapport de la Cour des comptes ainsi que les fournisseurs ont été entendus. Certes, la Dic n'a procédé à aucune arrestation au cours de l'enquête, mais certains fournisseurs, dont des hommes d'affaires libanais, risquent d'être poursuivis pour les délits de faux et usage de faux au sortir de l’enquête de la Dic.

L’Obs renseigne également que l'enquête de la Dic n'a laissé aucun détail concernant les personnes soupçonnées d'avoir détourné de l'argent public ou d'avoir fait du faux. Une enquête a également été menée sur le patrimoine de certaines personnes. Une procédure qui a été à l'origine de la durée de l'enquête. Car, toutes les banques de la place, le service des mines, la direction des impôts et domaines, les notaires... ont été saisis pour les besoins de l'enquête de patrimoine.

Les résultats de certaines réquisitions sont inquiétants par rapport aux revenus des personnes concernées. Par conséquent, des conclusions défavorables ont été aussi notées chez certains Dage et fournisseurs par les enquêteurs de la Dic. Ce qui laisse croire que bon nombre parmi eux risquent d'être poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux.

Les contrôleurs de la Cour des comptes mentionnent dans leur rapport de 180 pages une surfacturation de plus de 2,7 milliards de FCfa sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunies pendant le confinement ainsi que sur le prix d'achat des gels hydroalcooliques. Dix-neuf (19) milliards de FCfa ont également été alloués à des dépenses sans lien avec le Covid-19 comme l'achat de bacs de fleurs par le ministère de l'Urbanisme.

Les corps de contrôle de l’État relèvent aussi que trois agences de voyages appartenant à la même personne ont remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards FCFA de fournitures médicales. Des structures qui n'avaient aucune expérience dans la fourniture d'équipements médicaux. Le rapport souligne aussi le paiement en espèces de certains fournisseurs alors que les textes imposent un règlement des dépenses de l'État par chèque ou virement.