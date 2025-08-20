1/4 Afrobasket Masculin : Les Lions rugissent, écrasent le Nigeria (91-75) et filent en demi-finales

Les Lions du basket ont offert un spectacle de maître, ce mercredi 20 Août, en dominant largement le Nigeria (91-75) dans un match de quart de finale parfaitement contrôlé. De la première à la dernière minute, les protégés de Desagana Diop, ont imposé un rythme effréné et une défense de fer, laissant peu d'espoir à leurs puissants adversaires.



La supériorité sénégalaise fut collective et tactique, étouffant les attaques nigérianes et convertissant les occasions avec une redoutable efficacité. Cette victoire éclatante, fruit d'un jeu collectif , propulse le Sénégal dans le dernier carré.