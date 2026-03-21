‎Korité à Kolda : Homosexualité, supporters emprisonnés, éducation des jeunes, internet et foi au menu du sermon de l’imam.

La Korité a été célébrée à Kolda comme la plupart des musulmans du pays, ce 21 mars. Ainsi, la prière a été dirigée par l'imam ratib de la grande mosquée, Thierno Alassane Tall. Après la prière le sermon de l’imam a été axé sur l’homosexualité, les supporters emprisonnés au Maroc, l’éducation des jeunes face à l’internet et la foi.

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Après avoir prié sur Allah et le prophète Mahomed (Psl) tout en souhaitant que le Tout Puissant accepte la dévotion des fidèles en ce mois béni de Ramadan. En ce sens, l'imam a soutenu que seul le chemin de l’Islam mène vers Allah ici et dans l'au-delà. Selon lui, l’Islam est une religion saine et sainte. C'est pourquoi, il faut se mettre au service de l’Islam avec une crainte d'Allah.

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À l’en croire toujours, « il faut éduquer les enfants selon les préceptes de l’Islam dans la kersa, le diom, le foula et la fayda. Ce sont les piliers du développement, d'où l'importance d'avoir une éducation de qualité pour construire le pays. » Dans la foulée, il précise : « il faut que les jeunes et les adultes fassent une bonne utilisation de l’internet en évitant les invectives ou les vices. D’ailleurs, le changement doit être l'affaire de tout le monde. Dans la même dynamique, l'école doit jouer un rôle important dans ce dispositif éducatif. À ce titre, il a insisté sur l'éducation des filles et des femmes pour construire le pays. »

Dans la même lancée, il a abordé la brûlante actualité de l’homosexualité. En ce sens, il a soutenu que cette pratique qui détruit les sociétés est bannie par l’Islam. D'ailleurs, la religion musulmane réserve un châtiment douloureux aux homosexuels dans l’au-delà. »

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Pour le gouverneur de région Moustapha Ndiaye, « c’est l'occasion de saluer l'ensemble de la Oummah islamique mais aussi de prier le Tout-Puissant d'accepter notre dévotion. D’ailleurs, je voudrais féliciter l’imam pour son sermon de haute facture en abordant les questions d'actualité brûlante. » À ce titre, il estime « ce sermon lui a permis d’évoquer la question de l'homosexualité qui gagne du terrain mais contre laquelle nos autorités ont montré une détermination très ferme… »

Il a terminé son sermon en priant pour la paix du Sénégal, des populations, du gouvernement et du président de la République.