‎Horreur à VELINGARA: un garçon d'un an 6 mois sauvagement tué...

‎C'est l'horreur au quartier de vélingara foulbé, ce dimanche 03 mai, suite à la découverte macabre d'un garçonnet de 18 mois égorgé dans les toilettes. D'après nos sources, les faits se sont déroulés vers 10 heuresn ce dimanche matin. C'est une vendeuse de légumes devant la maison qui a découvert le sang qui giclait sur le sol à côté de l'enfant tué ignoblement par un inconnu en se rendant aux toilettes. Paniquée, elle a alerté la famille dont les cris ont attiré l’attention des voisins.

‎

‎

‎Informés, les gendarmes et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage. Dans la foulée , toute la famille a été convoquée pour les besoins de l’enquête. Le corps sans vie a été acheminé au centre de santé pour l’autopsie.