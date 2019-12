​Mouhamed Ndiaye « Rahma » à ses nouveaux militants : « Nul n'est indispensable dans l'Apr... Les anciens comme les nouveaux sont sur le même pied d'égalité... »

Le mouvement « Rahma » vient d'enregistrer de nouveaux militants dans la commune de Kaolack. Ils sont venus de différents quartiers de la ville à travers des groupements féminins et autres. Lors du meeting de ralliement, le président dudit mouvement, Mouhamed Ndiaye Rahma a fait comprendre à ses nouveaux militants que le parti au pouvoir n'est l'apanage d'aucun responsable politique et que les nouveaux tout comme les anciens se valent dans cette entité. « Nul n'est indispensable dans ce parti... Les anciens comme les nouveaux sont sur le même pied d'égalité... », a-t-il déclaré. Sa déclaration fait suite aux sorties médiatiques de certains leaders de l'Apr déclarant être non seulement parmi les pionniers, mais ceux qui ont permis à ce parti d'être à ce niveau...