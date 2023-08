​Inauguration terrain Liberté 6 : Entre communion avec la jeunesse et match des légendes, Elimane Lam réussit son pari !

C’est l’endroit où il fallait absolument être ce samedi après-midi. Le terrain de football en gazon synthétique de Liberté 6 a été inauguré en grande pompe, par les soins du bienfaiteur du jour, Elimane Lam. Après avoir entièrement financé la construction de cette infrastructure sportive gracieusement offerte à la jeunesse, le dirigeant sportif et hommes d’affaires a convié du beau monde. En effet, diverses personnalités politiques (les ministres Abdoulaye Sow et Pape Malick Ndour etc), sportives (Génération 2022, Modou Lô, Gris) culturelles (Wally Seck, Pape Diouf) et autres grosses pointures du show-business sans oublier les anciennes légendes du football de Liberté 6, tous étaient. Pour Elimane Lam ce genre d’initiative doit être multiplié au sein des localités, sous la houlette des hommes d'affaires et bailleurs.