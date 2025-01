Zone Sud : la Douane dévoile les chiffres de ses exploits au titre de l'année 2024

La dynamique haussière des recettes de la Direction régionale Sud de la Douane se fait de plus en plus sentir au titre de l’année 2024. Le directeur régional Sud, le colonel Malang Diédhiou a dévoilé ses chiffres, ce mardi 07 Janvier 2025. "La Direction régionale Sud, au titre de l'année 2024, a contribué modestement pour un montant global de 6.093.600.500 francs. Par rapport aux recettes cumulées de 2023 qui s'élevaient à 5.109.766.088, on enregistre une hausse de 983.834.412 francs.



Concernant les recettes ordinaires, il a été enregistré, cette année, un montant de 4.822.025.888 francs CFA, consacrant une hausse de 495.891.211 francs CFA", a indiqué le Colonel Diédhiou.



Au regard de ses nombreuses et différentes missions, il est aisé de noter que le service des Douanes contribue significativement aux efforts attendus des régies financières pour l'atteinte des objectifs de développement du Sénégal et notamment dans la mobilisation des recettes budgétaires.



"Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et autres grands trafics, 108,7 kg de cocaïne ont été saisis cette année contre 2 kg en 2023. Également, 2126 kg de chanvre indien ont été saisis en 2024 contre 489,8 kg en 2023, soit une hausse de 1636,2 kg en poids.



Aussi, des billets noirs d'une contre-valeur de 10.540.000.000 F CFA ont été saisis cette année. De même, on a noté une saisie d'un lot de faux médicaments pour une valeur totale de 33.643.000 francs CFA", ajoute M. Diédhiou.



À la lumière de ce qui précède, il convient de constater que les résultats enregistrés par la Direction Régionale du Sud (DRS) sont satisfaisants comparés à ceux des années précédentes.