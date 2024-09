Ziguinchor : une organisation des épouses d’ex-combattants du MFDC créée

À Ziguinchor, les épouses des ex-combattants du mouvement des Forces démocratiques de Casamance de la faction de Diakaye ont mis en place un GIE. 126 femmes de combattants ont été formées en activité génératrice de revenus, elles veulent à travers cette initiative prêter main forte à leurs époux après l’acte symbolique et de dépôt des armes d’environ 250 combattants de la faction de Diakaye à Mongone. Ouvrant à cet effet une nouvelle dynamique dans le conflit armé en Casamance."Nous avons jugé nécessaire de nous retrouver autour de ce GIE pour créer des activités génératrices de revenus, mais aussi contribuer au processus de paix en Casamance après le dépôt d’armes acté par nos époux", explique Gnima Goudiaby, membre de ce GIE.



Les organisations de la société civile qui œuvrent pour le retour de la paix en Casamance, notamment la Dynamique de paix (DPC), ont salué l’initiative qui va « contribuer à faciliter l’insertion sociale des ex-combattants, mais servir d’exemple aux autres factions du MFDC qui n’ont pas encore déposé leurs armes », peste Henry Ndecky. Les autorités étatiques et les organisations non gouvernementales sont ainsi invitées à accompagner cette initiative des femmes afin que leurs époux ne regrettent point d’avoir tourné le dos aux armes.