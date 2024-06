Ziguinchor : le juge Sabassy Faye se rapproche des écoliers pour leurs conférer des actes d’état civil.

« Il n'a pas eu besoin de se signaler quand il défiait à lui tout seul le Roi et ses courtisans ! Mes hommages président Sabassy Faye! », a répondu Ousmane Diallo. Nous apprenons que l’initiative vise à rapprocher la justice des citoyens et de sensibiliser les jeunes écoliers aux processus judiciaires.

La justice est rendue au nom du peuple. Si se rapprocher des populations revient à se conformer à ce principe, il y’a alors lieu de souligner un fait quasi-rare qui s’est produit au moment où les nouvelles autorités sont dans une lancée de réformer et ou de moderniser la justice.En effet, le président du tribunal départemental de Ziguinchor, le juge Sabassy Faye celui là même qui avait fait beaucoup parler de lui en tranchant en faveur de Ousmane Sonko dans l’affaire liée à son retrait des listes électorales contre la Direction Générale des Élections, risque encore d’attirer toutes les attentions. Décidément, le magistrat a effectué une descente dans les écoles élémentaires de Ziguinchor pour procéder à des audiences foraines dans le but de conférer des actes d’état civil aux bénéficiaires qui n’en avaient pas. Un fait jugé inédit sur la toile amenant beaucoup de compatriotes à applaudir la démarche du juge. Sur une photo, on le voit assis sous l’ombre d’un arbre, documents à la main et s’adressant à une femme dans une humilité et une simplicité qui en disent long. Chapeau nigerian à la tête et habillé d’un boubou traditionnel assorti de sandales locales, le juge dégage l’air d’un serviteur.« Voilà le type de juge que nous sénégalais voulons. Encourageons ce magistrat qui chaque jour pose des actes qui réconcilient le citoyen sénégalais avec sa justice et son administration », a commenté sur sa page X, l’ex capitaine de la gendarmerie, Seydina Ousmane Touré.« Il fait partie d’une génération de juge qui honore la Justice sénégalaise », dira Axmad V. Diakhaté. Pour sa part, Ndiaye Talla soutient « Avec cette jeunesse consciente de leur responsabilité, l'espoir est permis, un fléau qui gangrène surtout dans les zones rurales. »C’est dire que l’acte posé par le président du tribunal départemental de Ziguinchor, le juge Sabassy Faye va forcément attirer l’attention des autorités même si certains internautes croient que c’est le but visé.« Une manière de dire aux nouvelles autorités que je suis là », a commenté Modou Ngom avant de récolter des attaques des autres followers (suiveurs).