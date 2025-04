Crise dans le secteur de la pêche : Le SYTRAPAS observe un arrêt de travail de 48 heures renouvelable à partir du 14 avril 2025

Le Syndicat des Travailleurs de la Pêche et de l’Aquaculture du Sénégal (SYTRAPAS) a annoncé un arrêt de travail de 48 heures, renouvelable, à partir du lundi 14 avril 2025. Cette décision a été prise en raison des graves difficultés auxquelles les travailleurs font face, notamment des retards répétés dans le paiement de leurs indemnités, une situation qui, selon le syndicat, les plonge dans un désarroi total.



Dans son communiqué, le SYTRAPAS dénonce des lenteurs administratives entre le Ministère des Pêches, le Ministère des Finances et la Primature. Le syndicat qualifie cette situation d’inexplicable, inacceptable et inadmissible, soulignant qu’elle ne peut plus perdurer. Il rappelle par ailleurs que, depuis près de quatre mois, les banques des travailleurs ne parviennent plus à recouvrer leurs dettes, tandis que les loyers et les frais de scolarité de leurs enfants restent impayés.



Le syndicat exhorte les autorités responsables à prendre des mesures immédiates pour régler le versement des primes dues. Il rappelle que ces indemnités avaient fait l’objet d’un protocole d’accord en décembre 2022, dans le cadre des négociations avec le secteur primaire. À ce titre, le SYTRAPAS souligne que les travailleurs de l’Agriculture et de l’Élevage, concernés par le même accord, perçoivent leurs indemnités de manière régulière. Enfin, pour résoudre définitivement ce problème récurrent, le syndicat demande l’accélération de la signature du décret de sécurisation de ces indemnités, un dossier en attente depuis juin 2024.