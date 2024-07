Ziguinchor: le Collectif des agents du projet ISMEA en colère, annonce une grève

A Ziguinchor le collectif des agents du projet ISMEA comptent cesser toutes activités de soins à partir du jeudi 18 Juillet 2024 pour 48h renouvelables. Il dénoncent les conditions de travail et les retards répétitifs de paiement de salaires. Ces membres du collectif ont fait face à la presse ce Lundi 15 juillet au centre hospitalier régional de Ziguinchor.



‘’Sur un apport de 76 milliards de nos francs des partenaires, le budget des salaires ne dépasserait pas les 16 milliards durant les 3 ans que doit durer le projet. Par ailleurs, nous constatons parallèlement la forte propension des coordinateurs à mettre le maximum des fonds disponibles dans des projets de constructions, d'achat de véhicules, de motos, d'ambulances et le financement de diverses activités, de réunions de toutes sortes des services de santé du pays. On serait tenté de dire que chaque service ou direction du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale a eu sa part du gâteau. Et le comble, pour un budget déjà dégagé, le personnel peine à percevoir son salaire à temps depuis quelques mois. À la date du 15 juillet, les salaires du mois de juin ne sont pas encore payés’’ révèle Youba Badiane, porte-parole du collectif.



Pour se faire entendre ces agents du projet comptent durcir le ton.

‘’Toutes ces injustices couplées d'incertitudes sur notre avenir professionnel nous ont poussés à alerter et à interpeller les autorités publiques. Nous les invitons à prendre toutes les

dispositions idoines pour que le nécessaire soit fait dans l'immédiat, pour la correction définitive de cette situation injuste et pour ainsi assurer le maintien de l'amélioration de la prise en charge des populations dans les zones concernées.

Conformément à la loi sur le travail, tous les collègues du projet ISMEA sont invités à cesser toutes activités de soins et à rester chez eux à partir de ce jeudi 18 Juillet 2024, pour 48h renouvelables’’ peste M. Badiane.



Les 889 agents de ISMEA sont constitués de 35 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste (pédiatre affecté au CHR de Tambacounda), 29 techniciens supérieurs en biologie médicale, 400 sages- femmes d'État, 39 infirmiers d'État, 18 pharmaciens, 3 techniciens en maintenance hospitalière, 4 nutritionnistes. Ces ressources humaines contribuent à combler le gap des déserts médicaux, à améliorer la prise en charge médicale des populations et à impacter ainsi sur les indicateurs de santé.