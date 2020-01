Ziguinchor / Université Assane Seck : Habib Niang abrége la souffrance des étudiants ressortissants de Thiès.

Ouf de soulagement pour les étudiants de Assane Seck ressortissants de Thiès. Le président du mouvement AND SUXALI SÉNÉGAL AK Habib conscient des conditions difficiles de vie et des souffrances des fils de sa localité, leur a octroyé un important lot de matériel et de vivres, le tout accompagné par une grosse enveloppe financière.

La cérémonie a lieu ce week-end au sein de l'université Assane Seck de Ziguinchor...