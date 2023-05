Ziguinchor : Ousmane Sonko tiendra une réunion du conseil municipal le jour de son procès en appel

Le maire de la ville de Ziguinchor a convoqué les conseillers municipaux en session ordinaire le lundi 08 mai 2022 à 09 heures 30 dans la salle de délibération de l'Hôtel de Ville de Ziguinchor. Une simple coïncidence avec à son procès en appel sur l’affaire des 29 milliards qui l’oppose à Mame Mbaye ? En tout état de cause, Dakaractu est en mesure d’indiquer que cette réunion se tiendra le jour du procès et, en toute évidence, l’absence du maire convoquant la réunion dont l’ordre du jour portera sur 8 points :







1. Une Régie intéressée;



2. La Concession du stade du stade Jules François Bocandé;



3. Diverses poursuites judiciaires;



4. La révision du contrat de concession du quai de pêche;



5. La création d'une régie spécialisée au quai de pêche:



6. L'amendement de l'autorisation spéciale de report



7. Les autorisations spéciales FDD et BICT 2023



8. Divers