Ziguinchor : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce la tenue de la deuxième journée nationale de nettoiement

Ce vendredi 21 juin, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement était dans la commune de Ziguinchor. L’objectif de la visite de terrain est de vérifier l’état d’avancement des travaux entamés pour faire face aux problématiques liées à la gestion des inondations à Ziguinchor. À cette occasion, Cheikh Tidiane Dièye a annoncé la deuxième journée nationale de nettoiement prévue le 06 juillet et qui sera présidée par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.



"Toutes les autorités ont déjà lancé des appels. Nous avons montré notre bonne volonté. Nous avons dit que nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour soulager la population, mais il faut que la population nous aide. Nous avons vu que des sites qui ont été traités le 1er juin dernier lors de la journée nationale de nettoiement, on s’est donné du mal, beaucoup de peine à curer, à nettoyer des caniveaux et autres, et le lendemain, des gens sont venus y déverser encore des ordures. On ne pourra jamais s’en sortir si nous gardons ses comportements. Il nous appartient tous de changer et de savoir qu’on ne peut pas laisser entre les mains du gouvernement seul, la charge de régler des questions qui relèvent de la vie quotidienne des gens. Donc, je lance encore cet appel, chaque sénégalaise, chaque sénégalais compte. Le 6 juillet prochain nous organiserons la seconde journée nationale des nettoyages. Je lance un appel à tout le monde, à remobiliser pour que ce qu’on avait déjà fait qu’on y repasse pour vérifier et avancer dans le travail, ce qui n’a pas été traité qu’on a fait le 6 juillet prochain", annonce le ministre Cheikh Tidiane Dièye.



À Ziguinchor, des besoins en urgence ont été relevés dans les quartiers Santhiaba, Belfort, Alwar et Boudody. Sur place, le ministre annonce des mesures urgentes pour permettre d’améliorer les conditions de vie des populations. Il s'agit de l'accélération des travaux de la station de traitement des eaux en construction, la délocalisation des habitants des zones inondables, l’installation des systèmes de pompage des eaux, entre autres...