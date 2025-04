Destruction d’un drone malien : l’AES rappelle ses ambassadeurs accrédités en Algérie pour consultations

Dans un communiqué rendu public, le Collège des chefs d’État de la Confédération des États du Sahel (AES) a déploré « la destruction d’un drone des forces armées et de sécurité maliennes, suite à un acte d’hostilité du régime algérien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, près de Tin-Zaouatène, dans la région de Kidal ».



Le Collège estime qu’il s’agit « d’une agression visant tous les États membres de l’AES, ainsi que d’une manœuvre perfide visant à promouvoir le terrorisme et à déstabiliser la région ».



Selon lui, la destruction du drone aurait « empêché la neutralisation d’un groupe terroriste qui préparait des attaques contre l’AES ». Le Collège a « condamné avec la plus grande fermeté cet acte irresponsable du régime algérien, en violation du droit international », et annoncé le rappel pour consultations des ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie.



Enfin, les chefs d’État de l’AES ont tenu à rassurer leurs populations, affirmant que « les forces de défense et de sécurité restent pleinement mobilisées pour garantir leur sécurité et défendre l’intégrité de l’espace confédéral ».