Ziguinchor : La police et la gendarmerie traquent les délinquants dans une patrouille mixte.

La police et la gendarmerie ont uni leurs forces pour aller à l'assaut des délinquants dans la nuit de ce samedi. C'est 207 éléments et une vingtaine de voitures qui sont mobilisés pour la circonstance. Le but c'est de nettoyer la ville des délinquants pour permettre à la population de vivre dans la quiétude et dans l'harmonie. Selon le commissaire Adramé Sarr, commissaire du commissariat central de Ziguinchor d'ici l'aube, toute la ville est quadrillée.