Ziguinchor / Incendie de marché : Le ministre du Commerce appelle à la responsabilité des acteurs

Face aux commerçants de ce marché qui avait pris feu en 2018 et en chantier, Abdou Karim Fofana a lancé, prétextant l'incendie du marché Ocass de Touba, un message aux commerçants. " Ce qui arrive au Sénégal n'est pas normal. Nous devons faire une introspection. En 1 mois, on enregistre trois incendies de marché et deux accidents. Il nous faut une introspection sur la gestion des marchés. Nous devons assumer nos responsabilités : l'État, les communes, les commerçants. Avoir des marchés gérés avec rigueur, avoir des branchements et installations gérés avec rigueur. Il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Un marché c'est la gestion. C'est des heures d'ouverture, c'est des heures de fermeture. La gestion d'un marché doit revenir à un gestionnaire bien formé", assène le ministre...