Ziar/ Amadou BA à Thiénaba: Le khalife donne un précieux cadeau à son hôte

Après Touba et Tivaouane, l'ancien PM Amadou Ba s'est rendu ce mercredi après midi à Thienaba, région de Thiès pour effectuer son ziar auprès du Khalife de Thienaba, Baye Serigne Assane SECK.



Cette visite fait suite à la disparition de Serigne Ousmane Seck Borom Khass ce mardi. Accompagné par une forte délégation composée des anciens ministres Cheikh Oumar ANNE, Zahra Iyane THIAM, de l'ancien maire de Guédiawaye, Aliou SALL, du maire de Sakal, Ousmane DIENG, de Mamadou Ibra KANE..., Amadou BA a présenté ses condoléances au Khalife et à toute la communauté de Thienaba.



À l'entame de la cérémonie, le maire de la cité religieuse Talla DIAGNE a souhaité la bienvenue à la délégation. Il n'a pas manqué de souligner les relations privilégiées entre la famille et Amadou BA, alors que ce dernier était élève.

"Il est venu pour rendre visite à son père à lui",a indiqué Talla DIAGNE.

Prenant la parole, Amadou BA a adressé ses salutations au Khalife et à toute la famille de Thienaba. Il a également salué le Maire pour son engagement en faveur de sa communauté. "J'avais programmé la visite depuis longtemps, c'est pourquoi malgré l'événement malheureux, je suis venu solliciter des prières et présenter mes condoléances à la famille de Serigne Souleymane SECK, que Dieu l'accueille dans son paradis".

"Je voudrais que vous priez pour un Sénégal de paix. "Je me réjouis de votre visite. Cette rencontre n'est pas politique mais une marque de reconnaissance", a-t-il martelé. "Vous avez fait quelque chose de bien que Dieu vous en rétribue infiniment",a-t-il prié. "Thierno Amadou ya bakh, ya yiw, ya téde'', a-t-il souligné avant d'enchaîner :''continuez votre travail, Dieu ne vous déshonorera jamais" À l'issue de la séance, le Khalife a donné un précieux cadeau à son hôte: "Je vous donne ce chapelet, tout ce que vous demanderez que Dieu l'exauce",a-t-il prié.