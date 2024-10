Zappée des listes au niveau national et Départemental : La Coordination Départementale de Taxawu Sénégal / Mbour décide de ne pas participer aux législatives

À l'issue de la réunion de Taxawu Sénégal / Mbour, "la Coordination Départementale de Taxawu Sénégal Mbour après avoir été informée sur la composition des listes au niveau National et Départemental constate un manque total de considération de notre département malgré les énormes sacrifices consentis depuis 2014. Nous avons toujours répondu présent à tous les combats lors de l'incarnation du Président Khalifa Sall et des différentes échéances électorales. Jamais une place honorable n'a été offerte à notre coordination. Nous sommes arrivés, dans Taxawu, quatrième aux élections présidentielles derrière les départements de Dakar, Rufisque et Pikine. La question est qui est plus méritant que nous pour figurer dans les listes ? Taxawu Sénégal Mbour voit dans ce geste un manque de considération manifeste de la part de notre leader et depuis fort longtemps", a-t-on lu dans un communiqué transmis à Dakaractu Mbour.

"En 2017, aucun responsable dans les listes. En 2022 dans Yewwi un poste de suppléant. Là où Pastef, Pur, Pds avaient chacun deux titulaires dans la liste départementale et je ne sais combien sur la liste nationale. En 2024, Taxawu Sénégal Mbour ne figure dans aucune des listes : PUR revient avec un titulaire et un suppléant ; Gueum Sa Bop avec un titulaire, un suppléant. Quel poids électorale ont ces partis plus que Taxawu qui est bien structuré et présent dans toutes les communes du département ? L'autre constat est que nous constatons un manque de cohérence dans les alliances constituées comme coalition. -Dans Sam Sa Kaddu nous sommes avec nos bourreaux d'hier de Yewwi Askan Wi. Ceux qui nous ont chassés en s'alignant avec les tenants du pouvoir. - Dans l'inter-coalition nous nous alignons, on va les nommer, avec l'APR et Macky Sall qui a condamné Khalifa Sall l'empêchant d'être candidat en 2019. Macky Sall qu'on a présenté lors des présidentielles comme un monstre. Avons nous pensé aux critiques populaires?", a-t-on précisé.