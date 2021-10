Zappé par Benno, Abdoulaye Baldé à Macky Sall : « Il m’a trahi. Nous allons créer notre coalition, nous sommes en pourparlers avec Pastef et nous battrons ceux qu'il a investis comme en 2014 »

Il n’a pas attendu longtemps pour manifester sa déception et sa colère contre le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Abdoulaye Baldé, quelques heures après la confirmation de la rumeur qui circulait faisant état de sa mise à l'écart au profit de Benoît Sambou à la mairie de Ziguinchor, a fait une conférence de presse pour manifester sa déception. « Je me sens trahi par le président de Benno qui lorsque nous nous verrons, c’est lui qui baissera la tête parce qu’il n’a pas respecté sa parole », dixit le maire de Ziguinchor.



De ce fait, Abdoulaye Baldé n’a pas attendu longtemps pour annoncer la création de la coalition autour de l’UCS. « Vous savez que nous sommes à la veille d’élections municipales et que compte tenu de l’actualité, nous sommes en train de créer notre propre coalition. Par conséquent nous avons pris l’engagement avec l’ensemble des forces vives de Ziguinchor. Ibou Badji qui est une éminente personnalité de cette ville a décidé de venir avec nous pour la constitution de cette équipe qui va à la conquête des suffrages des sénégalais », fait savoir l’édile de Ziguinchor.



Par conséquent, il annonce son départ de Benno et révèle qu’il y a des partis et mouvements au sein de Benno qui veulent s’allier avec lui. « Nous ne sommes plus dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui a déjà désigné ses candidats pour les élections municipales à venir. Nous nous sommes réunis en urgence en début d’après-midi avec les maires des communes du département avec aussi l’état-major au niveau national. Nous avons décidé de créer dès demain notre coalition et de déposer notre caution. Mais cela ne nous empêche pas d’être en discussion avec d’autres partis de l’opposition qui nous ont déjà fait des offres que nous allons étudier dans les jours qui viennent pour voir dans quelle mesure pouvons-nous aller avec les uns et les autres. Par contre, il y a des partis de la coalition au pouvoir qui pensent que nous devons continuer la collaboration. Nous sommes en train de discuter pour bétonner les contours de notre coalition qui doivent prendre forme dans les 48 heures qui viennent », avance le maire qui retourne ainsi au sein de l’opposition.



« Je n’écarte aucune éventualité. Je suis dans le champ politique. Je n’écarte aucune piste. Je vais examiner l’ensemble des propositions et nous verrons ce qui est bon pour notre région en particulier et pour notre pays en général. J’ai une trahison. Ça je le dis franchement », conclut Abdoulaye Baldé qui donne rendez-vous dans les semaines à venir...