ZIGUINCHOR : 30 GIE de femmes financés à hauteur de 30 millions FCFA grâce au réseau ‘’Kussek’’ d’Aminata A. Manga

Trente (30) Groupements d’Intérêt Economique (GIE) de femmes de la région naturelle de Casamance ont reçu à Ziguinchor un financement total de vingt-cinq millions de FCFA grâce au réseau « Kussek » dirigé par la ministre de l’économie solidaire, Mme Aminata A. Manga.



La cérémonie de remise des chèques a eu lieu à l’aumônerie du quartier Néma en présence de plusieurs autorités de la région dont le gouverneur et le préfet de Ziguinchor.



Dans son allocution, la ministre de l’économie solidaire a informé que la cérémonie portait sur « l’économie, la sécurité et le développement de notre pays, et donc de la Casamance ».