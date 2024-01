Yeumbeul ASECNA : L'Espoir des jeunes de l'avenir se range derrière Habib Niang et porte son choix sur Amadou Ba

Dans le cadre des activités qu'ils organisent, le coordonnateur de l'Espoir des jeunes de l'avenir (Yaakaaru Ndaw Euleuk), Mr Abdou Aziz Ndiaye, a organisé ce week-end un grand Sargal, dans la commune de Yeumbeul Asecna pour rendre un vibrant hommage au Conseiller spécial du 1er Ministre, le sieur Habib Niang, Le coordonnateur de l'Espoir des jeunes de l'avenir (Yaakaaru Ndaw Euleuk), Abdou Aziz Ndiaye et la population de sa commune ont vivement remercié le sieur Habib Niang pour ses œuvres sociales et sa préoccupation constante envers la jeunesse.



« J’admire Habib, je suis avec lui et je serai toujours avec lui et nous suivrons celui qu’il préférera qu’on suive », assure-t-il. Lors de sa prise de parole, le conseiller du Premier ministre, Amadou Ba n’a pas manqué d’exprimer toute sa satisfaction face à cet hommage rendu, mais surtout à l’accueil chaleureux qui lui a été réservé.



Après avoir exposé les réalisations du président Macky Sall, dont le BRT, un point phare qui implique la commune, Habib Niang va beaucoup insister sur l'ambition du Premier ministre à poursuivre, voire amplifier le plan Sénégal émergent.



« Macky a déjà beaucoup fait et l’avènement de Amadou Ba devrait être une nouvelle ère, son plus grand rêve est de réduire le taux de chômage et mettre la jeunesse dans les meilleures conditions », assure Habib Niang.



Avant de conclure, Habib Niang invite les jeunes hommes et femmes de la commune de Yeumbeul et environs, à s’unir derrière lui, afin d’assurer à son leader une victoire claire et nette au soir du 25 février 2024.