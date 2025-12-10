Violences à l’UCAD : « J’ai vu des étudiants blessés par balle… la situation était insoutenable! » (TAS)

Devant le ministre de l’Intérieur, le député Thierno Alassane Sall, par ailleurs, président du parti République des Valeurs, a dénoncé les violences survenues à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où des étudiants ont été blessés par balle au niveau du ventre et de la jambe. Il a exprimé son indignation face à la situation et a critiqué la gestion du gouvernement, estimant que les méthodes utilisées pour réprimer les manifestations sont inacceptables.



Il a également regretté le mutisme de ses collègues députés de l'ancien régime sur les violences qui ont eu lieu dans l'espace universitaire en 2023, soulignant que les bonnes consciences devraient s'exprimer avec la même vigueur qu'elles avaient sous l'ancien régime.



Thierno Alassane Sall a appelé les étudiants à recourir à des formes de lutte pacifiques pour éviter les risques de blessures et de violences, et a exhorté le gouvernement à ramener la sérénité dans les campus universitaires.