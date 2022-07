Yène / Législatives 2022 : Gorgui Ciss décroche le soutien de Ahmed Ndir du Pds.

Le président du mouvement "Yene-Dialaou mieux et autrement", Ahmed Diagne Ndir du Pds a décidé d'accompagner Gorgui Ciss et de battre campagne pour BBY. Il l'a fait savoir, lors d'un grand meeting tenu à Yène, ce 18 juillet 2022. Ce dernier va d'ailleurs plus loin, en affirmant être prêt à l'investir candidat en 2024. Ce jour est un jour historique dans la commune de Yène, a dit d'emblée le Pr. Gorgui Ciss. Ce dernier après avoir salué l'unité pour l'intérêt suprême de Yène, a invité les gens à consolider les acquis, en étant la commune qui contribuera le plus à la victoire de BBY...