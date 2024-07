Yang-Yang : L'accès à l'eau potable, bientôt une réalité dans le milieu rural

Bientôt le démarrage des activités de la Sder( Sénégalaise des Eaux Rurales) dans l'arrondissement de Yang-Yang (département de Linguère). A cet effet, un comité local préparatoire pour le début des activités de la SDER dans la localité a été tenu, ce jeudi à Mbeuleukhé. Le chef des brigades de puits et de forages du département de Linguère, les adjoints aux maires ,les chefs de villages, les présidents d'Asufor (association des usagers des forages ruraux, des conducteurs de forages,des notables entre autres ont pris part à la rencontre.



Le Sous-Préfet de Yang-Yang Abdou Khadre Cissokho à ses côtés, son adjoint Mr Mbaye , présidant le comité local de développement, n'a pas manqué de manifester sa satisfaction. Le Sous préfet de Yang-Yang a profité de l'opportunité pour souligner la panne du forage de Mboula avec tout son lot de problèmes ( l'eau qui y sort) est salée donc impropre à la consommation. Il lance un vibrant appel à qui de droit pour l'implantation d'un nouveau forage afin d'étancher la soif des populations de Mboula qui effectuent quotidiennement 06 km ( aller à Mboynane) pour s'approvisionner en eau. A en croire le Sous-préfet Abdou Khadre Cissokho, cette réforme va régler les problèmes d'eau dans les zones agro-pastorales.



Le Chef de division contrôle exploitation d'Ofor (Office des forages ruraux) Adama Sow parle d' une rencontre positive vu l'avancement de la réforme marquée par une écoute de la communauté qui est prête à accueillir la réforme.



Abondant dans le même sens, le PDG de la SDE/ SDER Mamadou Dia de rappeler l'engagement des populations face à la réforme .Selon toujours Mamadou Dia, le Sous préfet Abdou Khadre Cissokho a livré des orientations pertinentes aux participants du Cld, ce qui a beaucoup facilité le déroulement de la rencontre .Et ce dernier d'ajouter que le discours du Sous préfet Cissokho aura permis tous les esprits de converger vers le changement d'où une reprise de l'exploitation des forages afin de les rendre beaucoup plus positifs en respectant l'ensemble des principes de base indiqués dans les contrats qui lient l'Ofor et la Sder. D'après, Mamadou Dia plus de 90% des populations ont marqué leur adhésion à la réforme qui va démarrer au mois d'Août prochain.



L'adjoint au maire de Mbeuleukhe, Aliou Diop présent au Cld de souligner son contentement par rapport à la réforme, "les maires de Yang Yang sont preneurs et s'engagent à accueillir l'initiative à bras ouverts, gage d'avoir de l'eau en qualité et en quantité suffisante dans le milieu" soutient-il.