Wari signe un partenariat stratégique avec le constructeur rwandais de smartphones Mara Phones pour l’ensemble du continent africain

Wari et Mara Phones annoncent la signature d’un partenariat stratégique pour donner la possibilité à tous les utilisateurs des téléphones de la marque rwandaise MARA Phones, de profiter des services financiers et commerciaux de Wari. Les deux entreprises africaines ambitionnent de collaborer ensemble et se développer dans les 54 pays du continent. Les services Wari seront ainsi intégrés aux téléphones MARA dès la production et ce nouveau produit sera commercialisé dans tous les points de ventes de Wari et Mara Phones.



Cette collaboration panafricaine entre deux grands acteurs nationaux aura un impact positif, local, et mesurable étant donné que Wari et Mara Phones s’engagent chacun depuis plusieurs années déjà à reverser un pourcentage de leurs bénéfices à des associations et autres organisations à but non lucratif.



« Nous sommes extrêmement ravis que cette collaboration ai pu voir le jour et espérons qu’elle permettra à Wari de développer son offre intégrée au Mara Phone. Ce partenariat est en cohérence avec notre vision chez Mara Phones qui est de multiplier de nouvelles offres avec des fournisseurs de services comme Wari. L’objectif de Mara Phones est d’atteindre et offrir à leurs clients des téléphones de qualité fabriqués en Afrique », déclare Ashish J. Thakkar, CEO de Mara Phones.



« Ce partenariat est une belle opportunité pour Wari de diversifier son offre et de démocratiser l’utilisation de notre application MyWariApp. Les téléphones de la marque Mara Phones sont les premiers téléphones construits à 100% sur le continent africain et nous devons être fiers de cette réussite. En tant que champions africains du continent, nous devons nous soutenir et encourager le développement de partenariats africains pour créer de la valeur et accroitre la croissance économique », déclare Kabirou Mbodje, CEO de Wari.