WRAP: Le Brésil dit un dernier adieu au "Roi" Pelé

Le cercueil de la légende du football brésilien Pelé quitte l'hôpital Albert Einstein Israël de Sao Paulo, où il est décédé le 29 décembre à l'âge de 82 ans, après une lutte contre le cancer. Le cortège funèbre se dirige vers le stade Urbano Caldeira (Vila Belmiro) du Santos FC pour une veillée de 24 heures, où une foule de supporters, de politiciens et de personnalités du football se réunissent pour rendre hommage à celui que l'on surnommait "le Roi". Un gigantesque cortège funèbre se poursuit dans les rues de Santos, tandis que le cercueil de Pelé - enveloppé du drapeau noir et blanc de Santos et du drapeau vert et jaune du Brésil - est placé sur un camion de pompiers pour la parade finale. Le cortège funéraire se termine au cimetière commémoratif de la ville portuaire, près du stade, où Pelé reposera dans un mausolée de 10 étages qui détient le record mondial Guinness du cimetière le plus haut du monde. RETOUR SUR LA MORT DE LA LÉGENDE DU FOOTBALL BRÉSILIENNE PELÉ