Vox Populi : Mactar Sylla, Lika Sidibé et Charles Faye racontent Mame Less Camara

Venus assister à la levée du corps de Mame Less Camara ils sont unanimes : il était un journaliste aguerri et assermenté. Ancien collaborateur, anciens étudiants voire ceux qui l'avaient comme patron et directeur de média, se rappellent d'un intellectuel de haut rang, un homme convivial, discret et effacé, dira Mactar Sylla, ancien directeur de la Rts.



Et Lika Sidibé se rappelle des punitions qu'il lui administrait aux heures de cours au CESTI. Elle se rappelle un aîné qui s'est toujours investi pour leur carrière. Nous avons perdu un intellectuel de grande qualité, un homme très digne, témoigne l'ancienne reporter de Sudfm.



Et Charles Faye revient sur les beaux jours qu'il a passés aux côtés de Mame Less Camara. Un héros avec qui il a travaillé dans l'ombre avec des prête-noms...