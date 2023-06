Voulant braver l'interdiction préfectorale, Matar F. insulte le gendarme qui a confisqué sa moto

Matar F. a comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 05 juin 2023 pour répondre des faits d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, il a été relaxé par le président du tribunal au bénéfice du doute.

En effet, les faits se sont déroulés à la date du mercredi 31 mai 2023 la veille du verdict de l'affaire Sweet-Beauté. Le préfet de Dakar avait brandi un arrêté interdisant la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs. À travers cette décision, les Forces de défense et de sécurité ont procédé à la confiscation des motos de toute personne voulant braver cette interdiction. C'est le cas du prévenu Matar F. qui a été interpellé par un gendarme.

À la barre, Matar F. a nié les faits qui lui sont reprochés. "Ce jour-là, j'étais parti pour récupérer un chèque à la banque muni de ma moto. En cours de route, un gendarme m'a interpellé et m'a ordonné de garer la moto. Ce que j'ai fait. Par la suite, il m'a amené à la gendarmerie de Ouakam, sans explications", a déclaré le prévenu. Des déclarations qui ne s'accordent pas avec celles des enquêteurs qui soutiennent que le mis en cause a insulté le gendarme.

Le parquet a requis une application de loi. Selon son avocat, les déclarations de l'agent outragé ne figurent pas dans le procès-verbal et qu'aucune preuve n'a été rapportée. Suffisant pour la robe noire de solliciter une application bienveillante de la loi.

Finalement, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle en premier ressort, a relaxé le prévenu.