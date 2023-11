Vote du ministère de développement industriel : Guy Marius Sagna liste les manquements.

Intervenant, ce 24 novembre, à l'Assemblée nationale, le député Guy Marius Sagna n’a pas omis de lister les manquements que traverse le secteur industriel. Selon lui, 64 % des entreprises meurent avant 3 ans après leur naissance.



À l’en croire, l’Etat préfère dérouler le tapis rouge aux entreprises étrangères. Au ministre des Finances et du budget, le parlementaire précisera que l’utilisation des eurobonds s’est faite de manière très mauvaise. Guy Marius Sagna intervenait lors du passage du ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, Moustapha Diop dans le cadre du vote du budget de son département.