Vol de Moutons à Bambey : Ch. Dia condamné à six mois de prison d’emprisonnement ferme.

Bambey – Cheikh Dia, un éleveur de 58 ans, a été condamné à six mois d’emprisonnement ferme pour vol de bétail, malgré ses déclarations d’innocence tout au long de son procès. La décision a été rendue mercredi 23 octobre 2024 par le tribunal des flagrants délits de Diourbel.



Selon L’AS, l’affaire remonte à la nuit du 16 au 17 septembre, lorsque Fatou Ndiaye, résidant à Ngabou, a été victime d’un vol. Des individus armés ont fait irruption chez elle, s’emparant de trois de ses moutons avant de prendre la fuite, laissant derrière eux le reste du troupeau. Alertée par cet incident, Fatou a rapidement déposé une plainte auprès de la gendarmerie et, après deux semaines de recherches infructueuses, a décidé de fouiller les foirails de la région à la recherche de ses animaux.



Sa détermination a payé le 14 octobre dernier, lorsqu’elle a reconnu un de ses moutons au marché hebdomadaire de Bambey Sérère. Pour éviter une confrontation, elle a immédiatement alerté un gendarme en faction. Accompagnée de ce dernier, elle s’est rendue auprès de Cheikh Dia, qui prétendait avoir acheté le mouton volé ainsi qu’une brebis pour 100 000 francs CFA.



Cheikh Dia a été rapidement interpellé et conduit à la brigade de gendarmerie de Bambey. Malgré ses explications devant le juge, sa version des faits n’a pas convaincu le Tribunal. Le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme, soulignant le manque de preuves en faveur de l’éleveur.



Bien que la partie civile n’ait pas pu évaluer immédiatement la valeur de ses moutons, le tribunal a reconnu Cheikh Dia coupable de vol de bétail et a prononcé la peine requise. Son avocat, Me Serigne Diongue, a plaidé pour la relaxe, arguant que son client n’avait pas commis de délit, mais sa défense n’a pas suffi à infléchir la décision du juge.



Cette affaire, comme le rapporte L’AS, soulève des questions sur la sécurité des éleveurs et la protection de leurs biens dans la région, mettant en lumière les défis auxquels ils font face dans un contexte de criminalité croissante.