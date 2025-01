Visite du Ministre de la Santé à Kolda …Equipements insuffisants, mammographie, capacité d’accueil insuffisante de la morgue… au menu

Les maux qui gangrènent l’hôpital régional de Kolda sont nombreux. Ainsi, à l’occasion de la visite du Ministre de la santé Ibrahima Sy ce week-end (3, 4 et 5 janvier), le directeur de l’hôpital et les travailleurs ont listé leurs doléances afin de trouver une solution durable. Il s’agit entre autres de l’insuffisance d'équipements, du manque de mammographie, la salle de réveil du bloc opératoire non fonctionnelle, la capacité d'accueil insuffisante de la morgue et ses difficultés techniques, d’un manque de 2e médecin-réanimateur.





A cela, il faut ajouter les manques et faibles motivations du personnel pour les retenir, d’un poste de transfusion sanguine avec les problèmes récurrents de sang liés à la dialyse et à la maternité, la voirie interne défectueuse... D’ailleurs, selon le délégué du personnel M Sy se sont seulement quatre tiroirs qui fonctionnent à la morgue créant un véritable casse-tête.





Fallou Niang directeur de l’hôpital régional a fait un exposé détaillé des maux de la structure devant le ministre afin d'y apporter des correctifs. En ce sens, il avance « cette rencontre nous permet de diagnostiquer les difficultés de l’établissement afin d’y trouver des solutions. » Dans cette dynamique, il soutient « l'hôpital ne dispose pas d'équipements suffisants, manque de mammographie entre autres. »





Cependant, des efforts ont été notés avec l’arrivée de spécialistes notamment de l'urgentiste, du médecin réanimateur, le diabèto-endocrinologue, de deux médecins ophtalmologues, d’un dermatologue pour rehausser le niveau de l’hôpital.





Prenant la parole, le Ministre soutient que des correctifs seront apportés pour une bonne prise en charge des patients et de la structure. Dans la foulée, il annonce « des contrats de performance seront signés avec les directeurs d'hôpitaux pour bénéficier d'appui financiers dans ce cadre. Et ceux qui ne seront pas performants vont être changés à la fin des deux ans de contrats. »



A ce chapelet de doléances, il faut ajouter la réclamation des arriérés de 9 neuf mois d'indemnités et de motivation des agents pour éviter les grèves cycliques.