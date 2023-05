Visite de l’Espace Sénégal Services de Saint-Louis / « L’engouement des jeunes et des femmes est visible à travers nos statistiques » (Moussa Bocar Thiam)

Mayoro Fall le Manager de l’Espace Sénégal Services de Saint-Louis a reçu la visite de la caravane du numérique « Sénégal Connect » ce vendredi après-midi. Un état des lieux qui a permis à Me Moussa Bocar Thiam, le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, de constater de visu la concrétisation de leur politique de dématérialisation et de digitalisation des services administratives.



Après avoir félicité le ministre pour l’initiative de cette caravane nationale, Mayoro Fall a fait savoir que « Aujourd’hui avec l’emplacement des Espaces Sénégal Services dans tous les départements, le ministère de l’économie numérique a un relais fort pour sa politique de digitalisation. D’autant que nous accueillons le pôle emploi et entrepreneuriat dans notre espace Sénégal Services. C’est un ensemble qui doit porter ses fruits à travers le guichet unique de l’administration » estime le manager de l’ESS de Saint-Louis.



Pour s’en convaincre, Mayoro Fall d’expliquer que : « depuis son implantation, l’Espace Sénégal Service fait beaucoup d’efforts pour accompagner et financer les jeunes. Mais, il y’a des progrès à faire dans le financement des projets. Il y a beaucoup de jeunes qui frappent à la porte et qui ne sont pas toujours heureux…Donc si on augmente les bons de financements ou les bon de formations, cela pourrait permettre à un grand nombre de jeunes d’accéder à ces financements » informe-t-il tout en étant satisfait des avancées notées. «La sensibilisation a donné beaucoup de fruits les jeunes viennent dans les Espaces pour s’inscrire. Si l’état continue dans cette lancée, cela pourrait avoir des résultats. »



Pour sa part, le ministre Moussa Bocar Thiam

a insisté sur le caractère concret et efficace des ESS notamment celui de Saint-Louis qui joue activement sont rôle de point focal entres les populations et l’administration centrale.



« Nous sommes ici pour voir un peu quelles sont leurs difficultés, et l’impact que nous avions projeté dans le cadre de ce projet, est bien réel… Et nous avons vu que les populations du département de Saint-Louis portent un intérêt particulier à cet Espace Sénégal Services. L’engouement des jeunes et des femmes est visible à travers les statistiques que nous avons ici. J’invite les jeunes à s’approprier cet espace. Le Président Macky Sall a toujours fait du rapprochement de l’administration aux administrés une priorité. L’administration de proximité est une réalité visible et palpable à travers ces espaces sénégal services » s’est réjoui le ministre de l’économie numérique.



Après une semaine de tournée la caravane « Sénégal Connect » a été percutante, vu l’attraction et l’adhésion qu’elle a suscitée. « Je remercie le maire de saint Louis, mon collègue ministre, Mansour Faye qui n’a ménagé afin effort pour la participation de ses équipes à la réussite de cette caravane… cela veut dire tout simplement que cette caravane prouve son utilité pour la connection des jeunes par rapport aux outils qui pourront les aider à avoir un avenir meilleur et de nouvelles opportunités dans le digital » a conclu le maire de Ourossogui avant de poursuivre son itinéraire, vers Louga et Diourbel.