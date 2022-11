Visite de constat à l’hôpital Le Dantec : La délégation du groupe parlementaire de Wallu éconduite, mais soutire des informations

Les membres du groupe parlementaire liberté-démocratie et changement se sont rendus cet après-midi à l’hôpital Le Dantec qui dernièrement a suscité plusieurs interrogations avec la rénovation d’une partie de la structure sanitaire. Cette vive polémique sur l’octroi de cette partie de l’hôpital a nécessité, selon les députés de l’opposition, un déplacement sur les lieux. Ce qui a permis à Mamadou Lamine Thiam et son groupe parlementaire dans lequel on remarque Mame Diarra Fam, Woré Sarr, Abdoulaye Diop, Cheikh Adbou Mbacké Bara Dolly, de faire le déplacement qui n’a pas été trop aisé pour eux. En effet, dès la descente de leur voiture, les parlementaires ont voulu se diriger vers le chantier. Ce que le chef des lieux n’a pas voulu leur permettre car, estimant que certains dispositions sécuritaires doivent être prises avant la visite.





Le président du groupe parlementaire a signé l'avoir notifié à la ministre de la santé et de l’action sociale et précise qu’il n’a été question de demander une quelconque permission. « Nous n’avons fait que l’informer de notre visite. L’objectif était juste de l’aviser », argue Mamadou Thiam qui rassure toutefois, avoir reçu quelques informations relatives à la progression du chantier. Cependant, voulant constater, de visu l’état des lieux, le groupe parlementaire Liberté-Démocratie et Changement promet de se rendre ultérieurement à l’hôpital pour constater, au regard de la tournure des débats avec la ministre de la santé et de l’action sociale en commission, les véritables contours de la décision de cette reconstruction...