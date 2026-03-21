JANATU MAHWA - Serigne Mourtalla Ibn Serigne Saliou regrette les souffrances infligées aux musulmans à travers le monde .

Serigne Mourtalla Mbacké Ibn Serigne Saliou a axé son sermon de l’Aïd-El-Fitr sur l’invitation à la prière pour les musulmans persécutés à travers le monde, en particulier en Iran, et sur la nécessité de se détourner des mondanités en suivant l’exemple du Prophète Muhammad (PSL) et de Cheikh Ahmadou Bamba. Le guide religieux, qui a célébré la Korité à Janatu Mahwa comme à son habitude, n’a pas manqué de formuler des prières à l’endroit de Serigne Cheikh Saliou.
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