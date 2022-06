En prélude à l'inauguration de la première phase du complexe Ciss-Plaza prévue le 02 juillet prochain, le directeur général de la Senelec a effectué une visite au niveau de cette infrastructure communément appelée "la nouvelle ville".



Au sortir de cette visite guidée, Pape Demba Bitèye a manifesté toute sa solidarité et son soutien à l'homme d'affaires Baye Ciss qui, d'après lui, est un homme de foi qui croit au rayonnement de sa localité. "Je me souviens à l'époque quand il lançait l'idée, certains parlaient d'éléphants blancs, mais aujourd'hui, je pense que Baye Ciss a colorié les éléphants. Et c'est devenu une réalité. S'il n'avait pas la foi, il n'aurait jamais fait un investissement de cette nature...Donc, c'est pour nous un sentiment de fierté et de satisfaction...Kaolack a besoin de ça pour revenir car il fut des moments, Kaolack était la deuxième ville du Sénégal, mais ce qui conférait cette position de Kaolack, c'étaient des stratégies de ce genre. D'ici quelques années, Baye Ciss va créer une nouvelle ville à Kaolack..."



Le Dg d'inviter les kaolackois à se "mobiliser derrière Baye Ciss pour faire vivre cet espace convivial, d'affaires et de loisirs." M. Bitèye n'a pas aussi manqué de demander aux populations de réserver un accueil chaleureux au président Macky Sall lors de son déplacement à Kaolack pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de la première phase du complexe Ciss-Plaza prévue le 02 juillet 2022...