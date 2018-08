Visite Angela Merkel : Les regrets de l’ancien député Cheikhou Oumar Sy

La Chancelière Allemande, Angela Merkel, va fouler pour la 1ère fois le sol sénégalais pour une visite officielle. Un événement qui selon l’ancien député Cheikhou Oumar Sy aurait dû bénéficier d'une meilleure couverture médiatique et surtout d’un débat sur l'opportunité d'un partenariat économique et technique fort entre les deux pays. Pour lui, la visite reste sous-cotée.



« Certes la France et la Chine restent des partenaires stratégiques pour le Sénégal, mais l'Allemagne est la première puissance économique européenne et bénéficie d'une expertise incontestable dans la formation professionnelle avec plus de 300 métiers formels et qui ont une plus-value réelle dans l’essor économique du pays. Notre pays s'achemine vers des enjeux économiques importants et il sera impératif de ré-orienter une partie de notre budget pour mieux soutenir la formation professionnelle. Avoir le baccalauréat est une excellente chose mais pas une fin en soi, se préparer tôt pour des métiers spécialisés nous permettra d'aider nos jeunes à être les plus compétitifs dans la sous région. L'arrivée des grandes surfaces, comme Auchan, Utile, Go Sport etc, même si elle pose un débat public, présage déjà d'un engouement réel des investisseurs vers le Sénégal. Le volume d'échanges entre l'Allemagne et le Sénégal tourne autour de 17 millions d'euros annuellement, ce qui est très faible alors qu'une enveloppe de plus de 10 milliards d'euros est prévue pour assister les différents secteurs économiques de notre pays (l'enveloppe n'est pas exclusivement réservée au Sénégal). Nos dirigeants doivent faire de l'Allemagne un partenaire privilégié et stratégique » lit on sur la déclaration parvenue a notre rédaction.