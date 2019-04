Visa états financiers : Un gage de transparence et de fiabilité de l’information comptable (Mor Fall, conseiller technique DGID)

L’ordre national des experts-comptables et des comptables agréés (ONECCA) du Sénégal et la Direction des impôts et des domaines (DGID) étaient en conférence de presse, ce jeudi 11 avril 2019 à l’hôtel Le Ndiambour.



L’objet de la rencontre était relatif au visa obligatoire des états financiers de l’exercice de l’année 2018 et des autres à venir. Le visa des membres de l’Onecca des états financiers des entreprises a été institué par le ministère de l’économie, des finances et du plan au courant de l’année 2018



À en croire Mor Fall, conseiller technique du Directeur général de la DGID (Directeur général des impôts et domaines), le visa est obligatoire pour toutes les entités (personnes physiques et personnes morales) qui sont tenus de produire des états financiers.



En effet, le visa permet de vérifier la vraisemblance et la cohérence d’ensemble des états financiers, leur caractère ainsi que leur unicité.



Pour rappel, le visa est aussi obligatoirement délivré au moyen d’une attestation revêtue de la signature électronique de l’expert-comptable.



Cette innovation est en parfaite cohérence avec la règlementation d’une part, de l’UEMOA qui met en place un guichet unique de dépôt des états financiers et d’autre part de l’OHADA avec le SYSCOHADA révisé qui découle de l’acte uniforme relatif au droit comptable et de l’information financière.



À noter que la rencontre a été l’occasion d’informer et de sensibiliser les acteurs économiques sur les contours et modalités d’opérationnalisation de cette mesure.