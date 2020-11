Violences post-électorales / Alioune Tine : « L'UA, la CEDEAO, la communauté internationale sont des mécanismes impuissants sur les cas de morts enregistrés »

Les morts enregistrés dans les crises post-électorales en Guinée Conakry et en Côte d’Ivoire indisposent Alioune Tine. Le Fondateur de AfrikaJom Center a montré sa désolation à l’occasion du séminaire international, sur le thème : ‘’Réflexion sur la revue sécuritaire : État de droit et extrémisme violent au Sahel’’. Alioune Tine estime que la communauté internationale est impuissante. Un constat amer. « L'UA et la CEDEAO, la communauté internationale sont des mécanismes impuissants. Nous assistons à la banalisation du droit à la vie. Ils ont des réactions molles. La capacité d'indignation doit être grande », regrette-t-il.