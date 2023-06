Violences au Sénégal : Une petite fille de Baye Niass aux hommes politiques : "Dafa doy, arrêtez de vous servir de cette jeunesse comme bouclier!" (Seyda Mbodja Niass).

Dans une note, la fille de feu Serigne Mamoune Niass, Seyda Mbodja Niass, a appelé au calme et à la retenue, après les violences notées sur une bonne partie du pays. "Je m'appelle Néné Mbodia Niass, et je tiens à faire cette déclaration en tant que femme, mère, leader politique et petite fille de Cheikh Ibrahima Niass. Le Sénégal traverse depuis quelque temps une crise d'une gravité extrême. Une crise créée, alimentée et entretenue par des hommes politiques de tout bord. Au demeurant, je voudrais au nom de toutes les femmes et mères de famille inviter la classe politique à la retenue. Cette situation que nous vivons, ces images qui font le tour du monde n'honore pas le Sénégal!"

Au président de la République, Sokhna Mbodja Niass de lancer ce message. "Monsieur le Président de la République, excellence Macky Sall, l'heure est grave et je voudrais vous lancer un appel solennel.

Ayez plus de souplesse à l'endroit du bas peuple et Allah aura de la souplesse pour vous".

Et pour l'opposition, le message est un peu plus clair. " Par la même occasion, j'invite les acteurs politiques, surtout l'opposition, à savoir raison garder et tenir un langage de vérité à la population. Vos discours de violence ne font qu'entretenir la haine et envenimer la violence sous toutes ses formes. Au moment où vous attisez le feu, incitez la haine entre concitoyens, vos enfants sont hors du Sénégal et dans les plus prestigieuses écoles d'Europe et d'Amérique. Dafa doy, arrêtez de vous servir de cette jeunesse comme bouclier !

Que nul n'en ignore, c'est uniquement par des élections qu'on peut accéder au pouvoir. Chers compatriotes, la plus grande richesse que le Sénégal a toujours eu demeure sa stabilité, sa cohésion nationale. La seule option pour la préserver c'est de cultiver la PAIX!", a-t-elle conclu.