Violences à Rufisque : Bargny pleure ses trois morts

Alors que la situation revient progressivement à la normale, l’heure du bilan a commencé à Rufisque. Après la mort du jeune gendarme à Diamniadio, l’on nous signale qu’à Bargny, ce sont trois jeunes qui ont perdu la vie lors des manifestations.



De source municipale, au premier jour des manifestations c’est le jeune Babacar Ndoye, qui a perdu la vie. Et pour venger sa mort c’est Babacar Samb qui aurait été blessé et évacué à l’hôpital Principal de Dakar. Ce dernier succombera à ses blessures le jeudi. Le vendredi troisième jour des manifestations c’est le jeune Doudou Diene qui habite le quartier Mboth , qui sera blessé et ce denier succombera également à ses blessures ce samedi .